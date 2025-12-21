Беглов назвал Петербург центром ветеринарной науки и практики

Северная столица 40 лет не знает бешенства животных.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил ветеринаров с профессиональным праздником. В обращении, опубликованном пресс-службой Смольного, он подчеркнул, что Северная столица была у истоков ветеринарной науки в России и остаётся её центром. Именно здесь сегодня разрабатывают стандарты, внедряют передовые технологии и готовят специалистов.

Беглов напомнил, что Петербург стал первым регионом, где приняли Декларацию обращения с животными и утвердили Концепцию работы с безнадзорными животными. В городе расширяется сеть приютов, ежегодно проводится бесплатная вакцинация собак против бешенства. Уже 40 лет в регионе не фиксируется ни одного случая этой болезни у животных.

Город выделяет средства социально ориентированным НКО на покупку кормов и оплату коммунальных услуг. В Северной столице работают современные ветеринарные клиники с высокотехнологичным оборудованием. Профессиональные кадры готовит СПбГУВМ — ведущий профильный вуз страны. Губернатор поблагодарил специалистов и волонтёров за вклад в благополучие города.

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Фото: Piter.TV