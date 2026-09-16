Суд обязал петербурженок оставить в квартире не более двух кошек

Из-за ненадлежащего содержания животных по дому распространялся специфический запах.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел иск товарищества собственников жилья к двум владелицам квартиры на Караваевской улице. Соседи и руководство ТСЖ потребовали устранить нарушения. Из-за ненадлежащего содержания кошек по дому распространялся специфический запах, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 16 сентября.

Истец пояснил, что у ответчиц длительное время жили десятки питомцев. Они были не стерилизованы и бесконтрольно размножались. В октябре прошлого года комиссия зафиксировала концентрированный запах продуктов жизнедеятельности животных на лестничной клетке.

В суд женщины не явились, дверь в квартиру не открывали. Их обязали в течение десяти дней с момента вступления решения в силу освободить помещение от кошек, оставив не более двух особей. С каждой в пользу ТСЖ взыскали судебную неустойку по 100 рублей за каждый день неисполнения и 20 тыс. судебных расходов.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели вызволили кошку из квартиры умершей хозяйки на проспекте Ударников.

Фото: Piter.TV