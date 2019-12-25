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Под Приозерском куница пришла в гости к барсуку
Вчера, 12:33
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Под Приозерском куница пришла в гости к барсуку

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Сама она живет в дупле.

Любопытная соседка наведалась в гости к барсуку. В Приозерском районе Ленинградской области в его нору пришла куница, сообщил известный биолог Павел Глазков 11 сентября. 

Барсук с наступлением темноты отправился на поиски пропитания. Как только владелец дома удалился, жилище решила обследовать лесная куница. Сама она живет в дупле. 

Похоже, куницу заинтересовало, как устроено подземелье у соседа, ведь в нем он еще и всю зиму спит! Она провела в норе около часа. Не найдя для себя ничего интересного, гостья тем не менее удовлетворила любопытство. 

Павел Глазков, биолог 

По информации регионального комитета по охране объектов животного мира, в области обитают 3,9 тыс. барсуков и 6,8 тыс. куниц. 

Ранее мы рассказывали о том, что медведи Ленобласти продолжают запасаться жирком. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко) 

Теги: животные, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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