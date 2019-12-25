Под Приозерском куница пришла в гости к барсуку

Сама она живет в дупле.

Любопытная соседка наведалась в гости к барсуку. В Приозерском районе Ленинградской области в его нору пришла куница, сообщил известный биолог Павел Глазков 11 сентября.

Барсук с наступлением темноты отправился на поиски пропитания. Как только владелец дома удалился, жилище решила обследовать лесная куница. Сама она живет в дупле.

Похоже, куницу заинтересовало, как устроено подземелье у соседа, ведь в нем он еще и всю зиму спит! Она провела в норе около часа. Не найдя для себя ничего интересного, гостья тем не менее удовлетворила любопытство. Павел Глазков, биолог

По информации регионального комитета по охране объектов животного мира, в области обитают 3,9 тыс. барсуков и 6,8 тыс. куниц.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)