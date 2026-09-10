Медведи Ленобласти продолжают запасаться жирком

Сейчас косолапые в регионе отъедаются в основном черникой: ягоды для них – очень ценный корм.

В Ленинградской области медведи активно запасают жирок. У косолапого из Нижне-Свирского государственного заповедника уже заметно округлились бока, рассказал 10 сентября известный биолог Павел Глазков.

По словам специалиста, по виду самцу примерно 10 лет. Он ищет пропитание на Ладожском озере. Сейчас медведи в регионе отъедаются в основном черникой: ягоды для них – очень ценный корм.

Несмотря на небольшую калорийность, при массовом потреблении черника хорошо обеспечивает энергетические потребности даже такого огромного зверя. Ведь она содержит углеводы, которые как раз и нужны для накопления жировых запасов. В этом году урожай этой ягоды, а значит, мишки наберут достаточное количество жира и успешно перезимуют. Павел Глазков, биолог

Чтобы не встретиться с медведем в лесу, стоит побольше шуметь. Рекомендуется громко разговаривать, периодически покрикивать и свистеть в спортивный свисток.

По данным комитета по охране объектов животного мира области, сейчас у нас обитают 3,2 тыс. особей.

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Видео, фото: пресс-служба Нижне-Свирского государственного заповедника