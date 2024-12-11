Почти половина работающих петербуржцев отрицательно относятся к татуировкам

Примерно 3% рекрутеров подтвердили, что сталкивались со случаями, когда кандидатам отказывали именно из-за наличия татуировок.

Татуировки у соискателя официально не могут стать причиной отказа при приеме на работу. Тем не менее, в определенных сферах, таких как банковская деятельность, работа с клиентами или продажи, существуют неписаные правила, запрещающие наличие видимых татуировок. Примерно 3% рекрутеров подтвердили, что сталкивались со случаями, когда кандидатам отказывали именно из-за наличия татуировок.

Общественное мнение в Петербурге относительно татуировок остается противоречивым. Результаты опросов показывают, что 22% трудоспособного населения относятся к ним позитивно, тогда как 46% выражают негативное отношение. Каждый третий участник опроса не смог однозначно выразить свое мнение.

Только 12% респондентов заявили о желании сделать себе татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот процент заметно выше — 51%. Женщины демонстрируют большую терпимость к татуировкам, нежели мужчины. С увеличением возраста респондентов снижается уровень одобрения татуировок и уменьшается вероятность того, что они сами решатся на такой шаг.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы обновили свои резюме после Нового года.

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