Петербуржцы обновили свои резюме после Нового года

Наиболее заметным стало увеличение числа соискателей в автомобильной отрасли, включая специалистов по ремонту автомобилей и менеджеров по продажам.

Согласно аналитическим данным hh.ru за последний месяц, более 477 тысяч соискателей из Петербурга разместили или обновили свои резюме на платформе. По сравнению с началом 2024 года, интерес к поиску новой работы или подработки в городе увеличился на 22%.

Наиболее заметным стало увеличение числа соискателей в автомобильной отрасли, включая специалистов по ремонту автомобилей и менеджеров по продажам. Количество запросов на трудоустройство в этой сфере увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Следующими по уровню активности стали кандидаты из сфер транспорта и логистики, а также рабочие специальности, где рост интереса к работе составил 34%. Замыкают тройку лидеров топ-менеджеры, число которых увеличилось на 28%, а также специалисты по стратегии и консалтингу, показавшие прирост на 27%.

Директор hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Юлия Сахарова отметила, что такая активность привела к увеличению конкуренции на рынке труда. Если в начале 2024 года на одну вакансию приходилось 4,3 активных резюме, то сейчас этот показатель составляет 5,6. Этот тренд благоприятен для работодателей, так как он свидетельствует о росте предложения рабочей силы. Конкуренция также увеличилась в отдельных профессиональных сферах. Например, в консалтинговых услугах она возросла на 7 пунктов (с 18,6 до 25,5 резюме на вакансию), среди топ-менеджеров — на 6,3 пункта (до 27,4 кандидата на одно место), в маркетинге — на 4 пункта (до 16,7 резюме), а среди HR-специалистов — на 3,9 пункта (до 10 резюме). Эти данные свидетельствуют о высоком уровне конкуренции в данных отраслях, где предложение превышает спрос со стороны работодателей.

Ранее эксперты перечислили сферы с инклюзивными вакансиями в Петербурге.

Фото: unsplash