Эксперты перечислили сферы с инклюзивными вакансиями в Петербурге

На данный момент доля вакансий, открытых для инвалидов, составляет 4% от общего числа новых рабочих мест, что равно более 3,3 тысячи вакансий за последний месяц.

Эксперты hh.ru провели исследование рынка труда Петербурга, чтобы выявить профессиональные сферы, предлагающие наибольшее количество вакансий для соискателей с инвалидностью, а также отрасли, где за прошедший год заметно возросло число инклюзивных предложений.

Петербургский рынок труда, следуя мировым тенденциям инклюзивности и испытывая нехватку кадров, постепенно становится доступнее для людей с инвалидностью. На данный момент доля вакансий, открытых для инвалидов, составляет 4% от общего числа новых рабочих мест, что равно более 3,3 тысячи вакансий за последний месяц. Средняя заработная плата в вакансиях для людей с инвалидностью в Санкт-Петербурге также повысилась: с 94 тысяч до 109 тысяч рублей, показав прирост на 17%.

В начале 2025 года наибольший процент вакансий для людей с инвалидностью пришелся на сферу услуг (продажа и клиентское обслуживание) — 21% от всех инклюзивных предложений. Второе место заняла транспортная и логистическая отрасль (19% вакансий), третье — домашний персонал (16%). Интересно отметить, что 14% инклюзивных вакансий в =Петербурге относятся к рабочему персоналу. На пятом месте по доступности для людей с инвалидностью находится IT-сектор (13% вакансий).

Однако по сравнению с началом 2024 года некоторые другие сферы продемонстрировали значительный рост числа вакансий для людей с инвалидностью. Лидером по увеличению количества инклюзивных вакансий стал финансовый сектор и бухгалтерия, где число таких предложений выросло на 123%. На втором месте оказалась страховая отрасль с приростом в 100%, а на третьем — закупки, где число вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 88%. Также на 74% чаще стали размещаться вакансии для людей с инвалидностью в науке и образовании, на 64% — в добыче сырья, и на 56% — в розничной торговле.

"Люди с ограниченными возможностями, наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также людьми с судимостью, составляют значительную часть кадрового резерва регионов, включая Санкт-Петербург. Компании, осознавшие это, активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. В начале 2025 года продолжается активный рост числа вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями. В целом по России как спрос, так и средняя предлагаемая зарплата увеличились: более 41 тысячи вакансий только за январь против 28 тысяч в аналогичный период 2024 года (+47%), зарплата в среднем по России в вакансиях для людей с инвалидностью поднялась с 71 тысячи рублей до 74,5 тысяч рублей (+5%). В Санкт-Петербурге также отмечается положительная динамика заработной платы: рост на 17% за год. Это связано с развитием программ инклюзии, распространением удаленной работы и общей нехваткой кадров. Сегодня в компаниях различных отраслей можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, различие заключается лишь в их количестве — от нескольких сотен до десятков тысяч", — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru Северо-Западного федерального округа.

Тем не менее, существуют и определенные препятствия. Как показывают исследования hh.ru, 47% работодателей считают главным недостатком трудоустройства людей с инвалидностью необходимость оборудовать специальные рабочие места, что объясняет высокую долю полностью удалённых вакансий среди предложений для людей с ограниченными возможностями. Более трети респондентов полагают, что увольнение таких сотрудников может представлять сложности, 28% опасаются, что проблемы со здоровьем могут помешать трудовой деятельности, а 24% видят трудности в адаптации таких сотрудников в коллективе.

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