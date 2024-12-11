Эксперты перечислили сферы с инклюзивными вакансиями в Петербурге

Эксперты hh.ru провели исследование рынка труда Петербурга, чтобы выявить профессиональные сферы, предлагающие наибольшее количество вакансий для соискателей с инвалидностью, а также отрасли, где за прошедший год заметно возросло число инклюзивных предложений.
Петербургский рынок труда, следуя мировым тенденциям инклюзивности и испытывая нехватку кадров, постепенно становится доступнее для людей с инвалидностью. На данный момент доля вакансий, открытых для инвалидов, составляет 4% от общего числа новых рабочих мест, что равно более 3,3 тысячи вакансий за последний месяц. Средняя заработная плата в вакансиях для людей с инвалидностью в Санкт-Петербурге также повысилась: с 94 тысяч до 109 тысяч рублей, показав прирост на 17%.
В начале 2025 года наибольший процент вакансий для людей с инвалидностью пришелся на сферу услуг (продажа и клиентское обслуживание) — 21% от всех инклюзивных предложений. Второе место заняла транспортная и логистическая отрасль (19% вакансий), третье — домашний персонал (16%). Интересно отметить, что 14% инклюзивных вакансий в =Петербурге относятся к рабочему персоналу. На пятом месте по доступности для людей с инвалидностью находится IT-сектор (13% вакансий).
Однако по сравнению с началом 2024 года некоторые другие сферы продемонстрировали значительный рост числа вакансий для людей с инвалидностью. Лидером по увеличению количества инклюзивных вакансий стал финансовый сектор и бухгалтерия, где число таких предложений выросло на 123%. На втором месте оказалась страховая отрасль с приростом в 100%, а на третьем — закупки, где число вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 88%. Также на 74% чаще стали размещаться вакансии для людей с инвалидностью в науке и образовании, на 64% — в добыче сырья, и на 56% — в розничной торговле.
"Люди с ограниченными возможностями, наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также людьми с судимостью, составляют значительную часть кадрового резерва регионов, включая Санкт-Петербург. Компании, осознавшие это, активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. В начале 2025 года продолжается активный рост числа вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями. В целом по России как спрос, так и средняя предлагаемая зарплата увеличились: более 41 тысячи вакансий только за январь против 28 тысяч в аналогичный период 2024 года (+47%), зарплата в среднем по России в вакансиях для людей с инвалидностью поднялась с 71 тысячи рублей до 74,5 тысяч рублей (+5%). В Санкт-Петербурге также отмечается положительная динамика заработной платы: рост на 17% за год. Это связано с развитием программ инклюзии, распространением удаленной работы и общей нехваткой кадров. Сегодня в компаниях различных отраслей можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, различие заключается лишь в их количестве — от нескольких сотен до десятков тысяч", — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru Северо-Западного федерального округа.
Тем не менее, существуют и определенные препятствия. Как показывают исследования hh.ru, 47% работодателей считают главным недостатком трудоустройства людей с инвалидностью необходимость оборудовать специальные рабочие места, что объясняет высокую долю полностью удалённых вакансий среди предложений для людей с ограниченными возможностями. Более трети респондентов полагают, что увольнение таких сотрудников может представлять сложности, 28% опасаются, что проблемы со здоровьем могут помешать трудовой деятельности, а 24% видят трудности в адаптации таких сотрудников в коллективе.
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Фото: Pxhere
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