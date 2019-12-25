В Петербурге могут раньше отключать ночную подсветку зданий

Вопрос находится на стадии обсуждения.

Стало известно, что из-за второй волны коронавируса центр Петербурга может фактически остаться без ночной подсветки. О развитии ситуации вопроса порталу "Невские новости" рассказали в компании "Ленсвет" 6 ноября.

В компании отметили, что вопрос находится на рассмотрении – в "Ленсвете" обсуждают, отключать ли раньше ночное освещение улиц в центре Петербурга в ноябре и декабре 2020 года. Осветительные установки работали меньше весной 2020 года, когда Петербург переживал карантин по коронавирусу.

Ранее мы сообщали о том, что движение транспорта на Пискаревском проспекте остановилось из-за светофоров. По предварительной информации, светофоры отключили из-за аварии на кабельной линии.

Фото: Piter.tv