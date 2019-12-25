Движение транспорта на Пискаревском проспекте остановилось из-за светофоров

По предварительной информации, светофоры отключили из-за аварии на кабельной линии.

Накануне, 3 ноября, на Пискаревском проспекте образовались большие пробки из-за отключенных светофоров. По предварительной информации, они перестали работать из-за аварии на кабельной линии. Свет отключили и в домах.

Сообщение петербуржцев в соцсетях подтвердили данные сервиса "Яндекс.Пробки". Так, затор на Пискаревском проспекте растянулся на 1,3 километра, также движение было осложнено на участке от Бестужевской улицы до проспекта Маршала Блюхера. В сети горожане отметили, что в домах на улице Маршала Блюхера тоже не было света. Энергоснабжение началось около восьми часов вечера.

Ранее мы писали, что вечером во вторник пробки Петербурга оценили в 7 баллов.

Фото: vk.com/spb_today