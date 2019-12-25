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Вечером во вторник пробки Петербурга оценили в 7 баллов
Сегодня, 21:52
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smirenny

Вечером во вторник пробки Петербурга оценили в 7 баллов

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Частично движение перекрыли из-за приезда президента Владимира Путина.

Вечером во вторник, 3 ноября, сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в Петербурге на семь баллов. 

Движение в городе было плотным не только потому, что горожане возвращались с работы домой, но и потому что частично движение перекрывали из-за приезда в город президента Владимира Путина. Поэтому "красных зон" на дорогах Петербурга было много. 

Издание Znak отметило, что в порту "Морской фасад", где стоит ледокол "Виктор Черномырдин", заметили большое скопление охраны и сотрудников ФСБ.

Ранее мы писали, что Смольный собирается упростить процесс согласования уличных новогодних украшений.

Фото: Piter.TV

Теги: приезд президента, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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