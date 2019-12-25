Вечером во вторник пробки Петербурга оценили в 7 баллов

Частично движение перекрыли из-за приезда президента Владимира Путина.

Вечером во вторник, 3 ноября, сервис "Яндекс.Пробки" оценил дорожную ситуацию в Петербурге на семь баллов.

Движение в городе было плотным не только потому, что горожане возвращались с работы домой, но и потому что частично движение перекрывали из-за приезда в город президента Владимира Путина. Поэтому "красных зон" на дорогах Петербурга было много.

Издание Znak отметило, что в порту "Морской фасад", где стоит ледокол "Виктор Черномырдин", заметили большое скопление охраны и сотрудников ФСБ.

Ранее мы писали, что Смольный собирается упростить процесс согласования уличных новогодних украшений.

Фото: Piter.TV