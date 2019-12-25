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Смольный собирается упростить процесс согласования уличных новогодних украшений
Сегодня, 20:53
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smirenny

Смольный собирается упростить процесс согласования уличных новогодних украшений

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На уровне районных администраций появятся специальные комиссии.

В администрации Петербурга могут упростить процесс согласования уличных новогодних украшений, сообщили "Невские Новости". 

Полномочия по согласованию уличного праздничного убранства магазинов, кафе и других предприятий могут передать специальным комиссиям, которые появятся на уровне районных администраций. Это сократит сроки согласования. Новый правила могут вступить в силу уже в этом месяце.

Сейчас согласование всех украшений проходит в городском Комитете по градостроительству и архитектуре, если здание имеет охранный статус, то согласовывать приходится с с Комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Иногда процесс затягивается надолго, а большинство украшений получаются стандартными и неинтересными. 

Если украшения не согласовать, то придется платить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что н новогоднее оформление Петербурга в этом году потратят в два раза меньше.

Фото: pixabay

Теги: украшение города к новому году, украшение к новому году
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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