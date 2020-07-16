Оформителя Петербурга к Новому году не выбрали из-за жалобы в УФАС

На гирлянды и проведение работ готовы выделить 23 млн рублей.

В Петербурге пока не определились с подрядчиком, который оформит город к Новому году и Рождеству, из-за жалобы в антимонопольное ведомство. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На световые гирлянды власти Петербурга собираются выделить более 23 млн рублей. Предварительно победителем стала организация "ОМ-Консалтинг", однако конкуренты выбором остались недовольны и обратились в УФАС. Победитель предлагал украсить город на 21,9 млн рублей. Первая жалоба была отозвана, а вторая на данный момент рассматривается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на 14 искусственных елей к Новому году и Рождеству в Петербурге потратят 33,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV