Оформителя Петербурга к Новому году не выбрали из-за жалобы в УФАС

В Петербурге пока не определились с подрядчиком, который оформит город к Новому году и Рождеству, из-за жалобы в антимонопольное ведомство. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
На световые гирлянды власти Петербурга собираются выделить более 23 млн рублей. Предварительно победителем стала организация "ОМ-Консалтинг", однако конкуренты выбором остались недовольны и обратились в УФАС. Победитель предлагал украсить город на 21,9 млн рублей. Первая жалоба была отозвана, а вторая на данный момент рассматривается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на 14 искусственных елей к Новому году и Рождеству в Петербурге потратят 33,4 млн рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все