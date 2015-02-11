Покупка елей к Новому году обойдется Петербургу в 33 млн рублей

Ели могут начать устанавливать уже в начале ноября.

На 14 искусственных елей к Новому году и Рождеству в Петербурге потратят 33,4 млн рублей. СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" определилось с подрядчиком.

Победителем конкурса стало ООО "Светодизайн". Деньги выделят на установку ели в период с 31 октября по 19 декабря и ее демонтаж с 15 января до 15 марта.

Ели высотой 20 метров появятся во всех районах кроме Фрунзенского, Выборгского, Адмиралтейского, Курортного, Красносельского, Колпинского и Пушкинского.

Ранее Piter.TV рассказывал, почему елка на Дворцовой стоила 13 млн рублей.

Фото: Piter.TV