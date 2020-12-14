Piter.TV узнал, почему елка на Дворцовой стоит 13 миллионов

О том, что входит в стоимость главной петербургской ели, рассказал заместитель директора Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления.

На Дворцовой площади установили новогоднюю ель. Живое дерево привезли из Ленинградской области. Петербуржцев возмутила стоимость елки – на установку и украшения потратили 13 миллионов рублей. О расходах рассказал заместитель директора Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления Николай Попченков.

Когда елку только привезли из леса, сразу уже начали говорить о ее стоимости. Ее еще никто не видел, это пока только дерево, которое не стоит 10 миллионов. 10 миллионов стоит весь комплекс работ, который выполняется сейчас, будет выполняться в течение 10-15 дней. Потом с 20 числа по 14 января елка будет стоять здесь на Дворцовой площади. Николай Попченков, заместитель директора Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления

По его словам, на главное новогоднее дерево было выделено 10 миллионов рублей, в эту сумму входит доставка ели весом 12 тонн из Ленинградской области, круглосуточная работа четырех высотников и четырех монтажников посменно с применением двух автовышек и автомобилей доставки, дополнительные инструменты и крепления.

Все елочные игрушки изготавливают вручную по специальной технологии, каждая игрушка весит 200-300 граммов, чтобы при сильном порыве ветра, они не смогли никому навредить, – отметил Николай Попченков.

При этом подготовка к установке ели началась еще летом. Чтобы установить ель на главной площади, необходимо было провести подробные расчеты и чертежи, чтобы дерево крепко стояло, несмотря на всевозможные погодные условия.

Представьте, какие здесь погодные условия, новогодняя ель тоже стоит в этих же погодных условиях, мы должны были провести расчеты так, чтобы она устояла. И игрушки мы не можем повесить просто на деревянную веточку. Чтобы это все устояло, делается дополнительный конструктив, вы не увидите его, он есть в технических чертежах. Николай Попченков, заместитель директора Городского центра размещения рекламы и праздничного оформления

Фото и видео: Piter.TV