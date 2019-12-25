Биолог Павел Глазков объяснил, почему живая ёлка на Дворцовой лучше, чем искусственная

Многие петербуржцы сокрушаются по поводу того, что для Дворцовой площади срубили дерево, которое росло более 70 лет.

В социальных сетях не утихают споры насчет новогодней елки на Дворцовой площади. Кто-то считает ее лысой, кто-то сокрушается по поводу рубки дерева, которое росло более 70 лет.

Кандидат биологических наук, автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков в разговоре с Piter.TV объяснил, почему все-таки живая елка на Дворцовой площади лучше, чем искусственная.

Если выбирать между искусственной и естественной елкой, я естественно, выбираю природную. Почему? Потому что каждый раз, когда у нас ставят стекляшку какую-то, это приносит большой вред природе. Вы представляете, насколько природа пострадала, когда этот материал синтетический производился? Сейчас эта елочка постоит, а потом ее нужно утилизировать. И сколько она будет лежать и разлагаться? Большую ель убрали в лес, и она сама утилизировалась или переработали. И такая елка не нанесет никакого вреда природе. А ставить или не ставить вообще, это другой вопрос. Павел Глазков, биолог

Эксперт отметил, что большая часть материалов для искусственных ёлок производится за границей, а потом "эти тонны грязи" столетиями разлагаются на территории России.

Да, ёлку для Дворцовой срубили, но ведь опасны не такие единичные, а сплошные вырубки леса, когда гектарами вырубают деревья. Потом лес сотнями лет восстанавливается, оттуда уходят животные, дожди вымывают из земли все полезные вещества, это уже куда более мощный вред природе. Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"

Также Павел Глазков рассказал, как выбрать новогоднюю елку для дома.

Фото: Instagram/ elenaleonardovna