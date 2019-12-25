Петербуржцы недовольны живой ёлкой на Дворцовой площади

Её критикуют в социальных сетях и устраивают около нее одиночные пикеты. На украшение Дворцовой площади потратят 13 миллионов рублей.

Некоторые петербуржцы раскритиковали в социальных сетях живую ель на Дворцовой площади, которую привезли из Ленинградской области. В соцсетях елку назвали облезлой, а петербурженка устроила одиночный пикет с плакатом "не распушится". Но есть и те, кто порадовался живой ёлке на главной площади города.

Как заявили в Смольном на нападки петербуржцев, в лесу на высоте 5-10 метров высокие елки закрывают более молодые, поэтому к нижним веткам не доходит свет. На нижнем ярусе новогоднего дерева приходится использовать дополнительные ветки.

Это недостаток всех высоких деревьев, который будет корректно исправлен. администрация Петербурга

Согласно данным сайта госзакупок, на оформление Дворцовой площади (в том числе на украшение елки) потратят 13 миллионов рублей. Смольный отмечает, что комлекс работ, на который потратят 13 миллионов рублей, начался еще летом.

Игрушки в ретростиле вручную делали петербургские специалисты. Также на площади появятся несколько живых елок с фотозонами.

Биолог Павел Глазков рассказал, как выбрать новогоднюю елку.

Фото: Instagram/ yulianaivanova

Скриншоты: сайт госзакупок; администрация Петербурга, соцсети