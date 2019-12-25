На Дворцовой установили новогоднюю 25-метровую ель

Украшать ее начнут 10 декабря.

На Дворцовой площади в Петербурге установили главный символ Нового года — зеленую ель. Дерево, высотой 25 метров и весом 12 тонн привезли поздней ночью из Всеволожского района Ленобласти. На установку елки на площади у специалистов ушло около двух часов. Об этом сообщили "Невские Новости".

Елку из Ленобласти доставляли на огромной фуре с открытым кузовом, дерево аккуратно было уложено и прикрыто брезентом и баннером, который гласил: "Везем елку на Дворцовую".

Устанавливали ель с помощью грузоподъемного крана. Несмотря на то, что была поздняя ночь, посмотреть на установку зеленой красавицы пришли несколько петербуржцев.

Украшать дерево в этом году будут в ретростиле послевоенного советского времени. На ель уже 10 декабря повесят около 300 игрушек, светодиодную гирлянду длиной в пять тысяч метров и еще 300-метровая ретро гирлянду из флажков. На украшение уйдет около десяти дней.

Фото: Невские Новости