"Срубили нашу елочку под самый корешок": дерево для Дворцовой площади погрузили на трал

Буквально через час елку повезут на временную автостоянку.

К Новому году на Дворцовой площади впервые за несколько последних лет будет установлена живая ель. Елку начали пилить утром 7 декабря во Всеволожском районе Ленинградской области. Piter.TV показывает кадры, как происходила рубка дерева и его укладка на трал.

Буквально через час елку повезут на временную автостоянку. И только после часа ночи 8 декабря бригада начнет двигаться в сторону Дворцовой площади. Елку должны установить уже к шести утра. Первые игрушки на нее начнут вешать 10 декабря. Елочные декорации создавали вручную петербургские специалисты.

Видео: Piter.tv