Ель на Дворцовой площади начнут украшать 10 декабря

Игрушки вручную делали петербургские специалисты.

Смольный 2 декабря озвучил окончательный сценарий доставки ели на Дворцовую площадь. Главную городскую елку доставят из Ленинградской области в ночь с 7 на 8 декабря. "Петербургский Дневник" узнал у замдиректора по праздничному оформлению Городского центра рекламы Николая Попченкова, когда начнут украшать зеленую красавицу.

Я думаю, первые игрушки мы начнем вешать не раньше 10 декабря. Николай Попченков

Как отметил Попченков, игрушки для елки получились очень красивыми. Их вручную делали петербургские специалисты, их размеры по 30-40 сантиметров.

Елку на Дворцовой площади украсят в духе советского времени. Вокруг высокой новогодней красавицы разместят несколько живых елок поменьше, установят фотозоны и почтовые ящики для писем Деду Морозу.

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