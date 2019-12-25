Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19

Все игрушки изготавливаются вручную.

Коллектив красноярской фабрики елочных игрушек "Бирюсинка" создал к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса. Спрос на эти елочные игрушки оказался таким высоким, что сотрудникам приходится работать в усиленном режиме. Об этом РИА Новости рассказал замруководителя фабрики Артем Денисович.

Все игрушки изготавливаются вручную. Как рассказали на фабрике, заказы поступают не только из Красноярска, но и со многих других городов России. Пока что получается выпускать 100-200 игрушек в день, производить их будут вплоть до 31 декабря. На игрушки в масках поступило уже более 300 заказов.

Всего в ассортименте более 250 елочных украшений по демократичным ценам.

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Фото: Instagram/ birusinka_124