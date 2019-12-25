Есть вероятность, что новый 2021-й год придется встретить почти без снега.

Синоптик спрогнозировал погоду в Петербурге на Новый год. Своим взглядом с изданием "КП-Петербург" поделился профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

Специалист считает, что погода к концу декабря в Северной столице будет напоминать конец ноября – в городе будет наблюдаться циклонический характер погоды и температура воздуха около нуля градусов. Есть вероятность, что новый 2021-й год придется встретить почти без снега – однако сам зимний период не оставит Северную столицу без снега, но осадков будет мало и они, скорее всего будут быстро таять. Кроме того, сушествует вероятность в 60%, что сам Новый год Петербург может встретить практически без снега и без серьезных морозов.

Ранее мы сообщали о том, что зимой в Петербург могут прибыть необычные птицы и редкие животные. На появление новых "гостей" в Северной столице может повлиять теплая погода.

Фото: Piter.tv