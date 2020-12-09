Биолог Павел Глазков рассказал, как выбрать новогоднюю елку

И объяснил, почему живая ель лучше, чем искусственная, как для природы, так и для человека.

Главным символом Нового года является елка, которую и маленькие, и взрослые очень любят наряжать перед праздником. Кандидат биологических наук, автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал Piter.TV, искусственную или живую елку лучше выбрать к празднику.

Какую елку выбрать

Если говорить о выборе искусственной или природной елки, я всегда, как биолог говорю, что необходимо использовать только природную елку. Почему? Потому что использование искусственной елки наносит огромный, непоправимый ущерб природе. Павел Глазков, биолог

Уже на этапе выпуска само производство наносит ущерб природе, потому что искусственная елка оставляет экологический след, то есть при ее производстве тратится много энергии. Во время производства выделяется пластик, вредный для природы. К тому же, когда искусственная елка стоит в доме, все жители квартиры дышат пластиком, что неполезно для здоровья.

И часто эта искусственная елка стоит дома долго, до месяца. И вы, и ваши дети дышите этим пластиком. И елка в итоге оказывается все равно выброшенной, и она еще сотни лет отправляет природу, почву, воздух у нас в России. Мы, как правило, покупаем елки китайского производства, завозим в Россию этот яд. Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"

Биолог Павел Глазков посоветовал воспользоваться возможностью, которую губернатор Ленобласти Александр Дрозденко еще 5 лет назад предоставил всем россиянам. В период с 1 декабря по 10 января любой житель России может совершенно бесплатно срубить елку в лесничествах Ленинградской области.

Почему до 10 января? У нас в России есть люди, которые до сих пор отмечают Новый год по старому стилю, этим людям тоже идут навстречу. Павел Глазков

Чтобы срубить елку, нужно зайти на сайт комитета по природным ресурсам Ленобласти и там есть бланк, который нужно заранее заполнить. Там же на сайте есть адреса лесничеств. Вы с готовым бланком и паспортом приходите в лесничество, которое вам удобно, лесник бесплатно выписывает порубочный талон и показывает место, где можно срубить елку. Бесплатно отводятся участки леса, где уже запланирована санитарная рубка деревьев.

По статистике, каждый год такой возможностью пользуются более 30 тысяч жителей, как правило, нашего региона. Если средняя елка весит 5-10 килограмм, то это ежегодно губернатор предотвращает ввоз только в Ленобласть порядка 300 тонн яда. А искусственная елка – это яд, будем своими словами называть. Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"

Как выбрать живую елку

Нужно смотреть, чтобы елка была пушистая, иголки должны быть насыщенного зеленого цвета. Если иголки бледные или даже желтые, такую ель брать не стоит. То есть нужно обращать внимание на густоту и на цвет.

Зачастую для елочного базара всё подряд рубят и внешне это видно. Но я рекомендую самим сходить в лес, чтобы пополнить экологические знания свои и детей. Это повод лишний раз побывать в лесу, что особенно касается жителей Петербурга. Павел Глазков, биолог

Что сделать, чтобы елка дольше стояла

Когда вы рубите елку, есть правило: если на улице мороз, то срубленную елку нельзя сразу в тепло заносить. Лучше ее сначала оставить в общем коридоре, например. Чтобы она немножко адаптировалась, потому что резкий температурный переход для нее опасен, могут осыпаться иголки. Павел Глазков

Также биолог посоветовал ставить зеленую красавицу подальше от батареи. Для устойчивости ее можно поставить в песок. И нужно не забывать постоянно поливать елку водой, так как без жидкости она очень быстро начнет осыпаться.

Как утилизировать живую ель

Новогодние ёлки можно переработать в щепу и отвезти в Центр помощи диким животным "Велес". Опилки используют для подстилки животным. Везти в центр саму елку не нужно, но щепу там с радостью примут. После Нового года появлюятся адреса организаций, который занимаются переработкой елок в опилки.

Но если отнести елочку на помойку, как многие это делают, ничего страшного не произойдет. Она в природе самоутилизируется, потому что это не искусственный материал, который будет разлагаться в течение сотен лет. Павел Глазков, биолог

Ночью 8 декабря на Дворцовой установили новогоднюю 25-метровую ель

Фото: Piter.tv; pixabay

Видео: Piter.tv