Беглов попросил украсить спальные районы к Новому году и обещал проверить

Районы примут участие в конкурсе на самое красивое украшение к новогодним праздникам.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил членам городского правительства уделить внимание украшению не только центральных районов, но и окраин. Он пообещал лично проехаться по районам.

По словам губернатора, все должно быть "чисто и светло", и чтобы те, кто не может или не хочет выезжать из своего района, тоже могли почувствовать праздник.

Беглов предложил провести конкурсы среди управляющих компаний на лучшее украшение дворов, а также конкурс на лучшее украшение торгового комплекса. Сразу после этого комитет по благоустройству анонсировал проведение конкурса.

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол сообщил, что в этому новое новогоднее украшение появится в Московском, Фрунзенском и Выборгском районах. Кроме того, впервые у станции метро "Улицы Дыбенко" установят елку.

Фото: Piter.TV