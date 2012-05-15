В Петербурге пройдет конкурс на лучшее праздничное оформление районов

Общегородское предновогоднее убранство всего Петербурга, которое выполняет СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления", в конкурсе не участвует.

Во второй половине декабря комиссия, в состав в которой входят работники комитета по благоустройству, комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной административно-технической инспекции, а также Городского центра рекламы и праздничного оформления, оценит праздничное оформление районов города.

Объекты будут оцениваться по 12 номинациям: выразительное комплексное оформление магистралей; оригинальная новогодняя елка, представленная администрацией района; декоративное праздничное оформление фасадов зданий; праздничное оформление балконов; лучшее новогоднее оформление объектов культуры и другие.

Районы поделили на четыре группы. В первую вошли Выборгский, Калининский, Красносельский, Приморский и Фрунзенский районы, во вторую – Кировский, Красногвардейский, Московский и Невский, в третью – Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный, в четвертую – Колпинский, Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый и Пушкинский районы.

Общегородское предновогоднее убранство всего Петербурга в конкурсе участвовать не будет. Победителям и призерам вручат дипломы и грамоты Городского штаба благоустройства.

Ранее мы писали, что на новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей.

Фото: Piter.tv