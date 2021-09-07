Думскую башню украсили новогодним декором в стилистике XIX-XX веков

На гранитном крыльце башни красуются еловые гирлянды и темно-красный бант.

Думская башня обещает стать одной из самых популярных фотолокаций наступившей зимы. Накануне там открылся новый проект зимних инсталляций, создающих сказочную атмосферу в преддверии Нового года.

Как сообщили в пресс-службе Центра музыкальной культуры "Чайковский", украшения выполнены в стилистике XIX—XX веков, отражая исторические традиции оформления зимних интерьеров Петербурга.

Директор Центра Дарья Погорецкая отметила, что проект является продолжением успешной серии сезонных инсталляций, которые уже проводились в Думской башне. По её словам, новый зимний декор призван не только порадовать посетителей, но и стать данью уважения историческому стилю. Проект стал логичным продолжением весенней выставки тюльпанов и летней экспозиции полевых цветов, которые также вызвали большой интерес у горожан.

Ранее Piter.TV сообщал, что большинство петербуржцев вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год.

Фото: ВКонтакте / Центр музыкальной культуры "Чайковский"