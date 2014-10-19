Большинство петербуржцев вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год

Хотя корпоративы остаются популярными, многие петербуржцы всё же предпочли бы получить премию.

Новогодние корпоративы остаются важным событием для многих работающих петербуржцев. Согласно опросу hh.ru, проведенному в ноябре 2024 года, 64% участников готовы посетить праздничное мероприятие. Каждый третий респондент (31%) участвует в корпоративах ежегодно, 11% — в зависимости от компании, а 8% присоединяются только при наличии хороших отношений в коллективе. Однако 29% опрошенных, то есть почти каждый третий, намерены пропустить корпоратив. Среди причин: нелюбовь к праздникам в рабочей атмосфере, личные предпочтения и убеждение, что сейчас не время для торжеств.

Почему корпоратива ждут?

Для многих корпоративный Новый год становится возможностью наладить отношения с коллегами (47%), отвлечься от повседневных задач (33%) или просто проникнуться духом компании (27%). У 20% опрошенных главный мотив участия — возможность расслабиться за счет работодателя. Еще 10% видят в мероприятии шанс "выгулять наряд".

Особенно ценят корпоративы представители творческих профессий и масс-медиа (40%), юристы и бухгалтеры (по 41%). В то же время больше всего отказников среди работников логистики и производства (36-38%).

Корпоратив или премия?

Хотя корпоративы остаются популярными, многие петербуржцы всё же предпочли бы получить премию. Этот выбор сделали 72% респондентов, а еще 17% заявили, что их решение зависит от размера выплаты. На празднование вместо премии готовы пойти лишь 5% опрошенных.

Больше других склонны к денежной мотивации маркетологи и пиарщики, строители (по 78%), работники науки и образования (75%) и IT-специалисты (74%). При этом интерес к премиям за два года снизился: в 2022 году такую замену предпочитали 84% опрошенных.

Для большинства новогодние корпоративы остаются частью корпоративной культуры, однако их значимость сильно зависит от условий, предоставляемых работодателем, и личных предпочтений сотрудников.

Фото: unsplash