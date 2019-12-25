На новогоднее оформление Петербурга в этом году потратят в два раза меньше

На украшение города планируется потратить 110 миллионов рублей.

Украшение города является одним из важнейших элементов для создания праздничного настроения. Как узнали "Невские Новости" в этом году средства на оформление Петербурга значительно урежут.

На украшение города планируется потратить 110 миллионов рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. На украшение Дворцовой площади уйдет 13 миллионов рублей, на Дворцовый мост – 12,5 миллионов рублей.

Смольный при этом дал районам указания самостоятельно искать средства на новогодние украшения. Больше всего средств на эту задачу готов выделить Невский район – 18,5 миллионов рублей.

Фото: gov.spb.ru