В 2020 году на маршруты Петербурга выйдут более 200 современных автобусов

Часть из них прибыла для тестирования из Республики Беларусь.

До конца 2020-го года на маршруты общественного транспорта в Петербургу выйдут более 200 современных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Максима Соколова.

Самой заметной новинкой на улицах станет модель автобуса "МАЗ-303", которые прибыли из Республики Беларусь. Автобусы соответствуют современным экологическим стандартам "Евро-6". Кроме того, пассажиры смогут оплачивать проезд картой, в том числе за нескольких пассажиров. Транспортное средство рассчитано на 96 человек, в ближайшее время он выйдет на испытания на маршрут "ул.Костюшко-Театральная площадь".

Новая модель марки "НЕФАЗ" работает на газомоторном топливе и отличается самым современным дизайном. Он вмещает в себя 103 пассажиров. Кроме того, в этом году автопарки "Пассажиравтотранса" пополнят 100 автобусов "ЛиАЗ-529265" большого класса. Они приспособлены для маломобильных граждан и оборудованы зарядными устройствами.

Сегодня Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стартует эксперимент по бескондукторному обслуживанию пассажиров.

Фото: gov.spb.ru