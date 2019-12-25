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В Петербурге стартует эксперимент по бескондукторному обслуживанию пассажиров
Сегодня, 14:56
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В Петербурге стартует эксперимент по бескондукторному обслуживанию пассажиров

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Пока в нем примут участие только три маршрута.

С 3 августа пассажиры нескольких маршрутов будут самостоятельно оплачивать проезд. В Петербурге стартует двухмесячный эксперимент по бескондукторному обслуживанию пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Пока что эксперимент будет проходить в автобусах №№ 85, 143 и в троллейбусе №23. Оплатить проезд можно будет при помощи электронных проездных документов, водителю или по бесконтактной банковской карте. 

Для борьбы с "зайцами" будет усилена работа контроллеров. По оценкам "Организатора перевозок", многие маршруты уже не нуждаются в работе кондукторов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали пассажира, который пил в троллейбусе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кондуктор, проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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