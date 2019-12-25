На него составили административный протокол и передали полиции.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в Петербурге задержали пассажира, который пил в троллейбусе. Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в Калининском районе. Мужчина решил пригубить крепким алкоголем прямо в общественном транспорте. Кондуктор троллейбуса № 31 сделал пассажиру замечание. Однако уже подвыпивши петербуржец решил проигнорировать его.

В итоге кондуктор нажал на "тревожную" кнопку. Дебошира задержал наряд вневедомственной охраны. На пассажира составили административный протокол.

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Фото:Piter.TV