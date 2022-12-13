В Парголово дебошир напал на охранника поликлиники

Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии.

В Парголово злоумышленник напал на охранника поликлиники. Накануне, 23 февраля, полицейские задержали драчуна.

Хулиган избил сотрудника поликлиники на Приозерском шоссе. Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали закрытую травму живота, разрыв селезенки и кровотечение. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии.

Правооохранители задержали дебошира. Им оказался безработный 36-летний мужчина. Подозреваемого поместили в изолятор.

Оперативники завели уголовное дело. Подробности устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в парадной дома на Светлановском проспекте мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv