Chevrolet подбил "Ситимобил" на проспекте Обуховской Обороны

На месте происшествия образовалась пробка.

Утром 30 июля на проспекте Обуховской Обороны произошла авария с участием автомобиля службы такси "Ситимобил". В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, возле дома №86, лит. О, водитель "Ситимобил", выполняя разворот с правого ряда, не заметил Chevrolet Lanos и получил от него в бок. В результате происшествия Chevrolet получил значительные повреждения – у него полностью оказалась разбита передняя часть.

На месте ДТП образовалась пробка. Согласно сервису "Яндекс. Карты", скорость движения на этом участке не превышает 20 км/ч. Информации о состоянии водителей и пассажиров нет.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Керим Бабаев