В ДТП в Ленобласти погиб 2-летний малыш

Трех человек увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Вечером 29 июля в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На 47-м километре автодороги "Молодежное – Верхне-Черкасово" столкнулись Mitsubishi и Mercedes. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

В результате случившегося 2-летний ребенок, который находился в Mitsubishi, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу. Водителя и еще двух пассажиров японского авто увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.TV