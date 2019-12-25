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В ДТП в Ленобласти погиб 2-летний малыш
Сегодня, 7:06
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Alena_Zinovieva

В ДТП в Ленобласти погиб 2-летний малыш

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Трех человек увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Вечером 29 июля в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На 47-м километре автодороги "Молодежное – Верхне-Черкасово" столкнулись Mitsubishi и Mercedes. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

В результате случившегося 2-летний ребенок, который находился в Mitsubishi, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу. Водителя и еще двух пассажиров японского авто увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что автомобиль на Московском проспекте влетел в отбойник.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дети, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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