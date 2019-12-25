Автомобиль на Московском проспекте влетел в отбойник

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Вечером в четверг, 29 июля, петербуржцы заметили две необычные аварии. Так, "Рено" на Московском шоссе "повис" на отбойнике" а "Митсубиси" на Двинской улице перевернулся на крышу.

Очевидец сообщил, что при съезде с Витебского проспекта на Московское шоссе "летун повис на отбойнике". Что послужило причиной аварии, неизвестно. Свидетель также не уточнил, есть ли пострадавшие.

Другая авария произошла на повороте с Двинской улицы на Невельскую: там водитель автомобиля "Митсубиси" не справился с управлением и перевернулся на крышу. На место прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. Очевидица предположила, что пострадавших уже госпитализировали, однако достоверной информации пока нет.

Ранее мы писали, что трамваи на Бухарестской встали в пробку из-за неаккуратной иномарки.

Фото: vk.com/spb_today