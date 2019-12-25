Трамваи на Бухарестской встали в пробку из-за неаккуратной иномарки

Около двух часов дня в среду, 29 июля, на Бухарестской улице произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, белая "Шкода" не успела проскочить перед трамваем и "поранила" об него заднюю часть. Вероятно, иномарка пыталась осуществить поворот.
Легкое, но неприятное столкновение произошло недалеко от дома №80 и вызвало трамвайную пробку: общественный транспорт встал в обе стороны. Пострадал ли кто-то в этом ДТП, не уточняется. Другие автомобилисты в соцсети отметили, что на этом повороте часто случаются аварии.
Стандартная ситуация для этого разворота.
пользователи сети
Ранее мы писали, что мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП с "Ситимобил" на севере Петербурга.
Фото: Андрей Павлов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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