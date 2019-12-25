Мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП с "Ситимобил" на севере Петербурга

На место происшествия приехали спасатели, сотрудники ГИБДД и автомобиль реанимации.

Утром 29 июля в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля службы такси "Ситимобил". В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Александра Матросова. В результате ДТП серьезные травмы получил мотоциклист. Его увезли в больницу на автомобиле реанимации. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что "Матиз" подбил мотоциклиста на перекрестке во Фрунзенском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Яковлев