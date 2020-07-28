"Матиз" подбил мотоциклиста на перекрестке во Фрунзенском районе

Мотоциклиста увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 27 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти. В распоряжении Piter.TV появились кадры с моментом аварии.

Около 21:30 на пересечении улиц Софийской и Фучика водитель автомобиля марки "Матиз", поворачивая налево, не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге. В результате мотоциклист врезался в иномарку и упал на дорогу.

Мужчине, который управлял мотоциклом, потребовалась помощь медиков. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе перевернулся автомобиль с двумя детьми внутри.

Видео: Piter.TV