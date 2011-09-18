Байкер врезался в бордюрный камень и погиб на Рубежном шоссе

В результате мужчина на мотоцикле скончался на месте.

В Колпинском районе произошло смертельное ДТП 11 июля, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня днем 38-летний байкер, двигаясь по Рубежному шоссе, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате мужчина на мотоцикле погиб на месте.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе "Киевское шоссе — Крени" погиб водитель авто "УАЗ". Управлявший Kia госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Фото: Telegram / Мегаполис