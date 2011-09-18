  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:58
130
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Байкер врезался в бордюрный камень и погиб на Рубежном шоссе

0 0

В результате мужчина на мотоцикле скончался на месте.

В Колпинском районе произошло смертельное ДТП 11 июля, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Сегодня днем 38-летний байкер, двигаясь по Рубежному шоссе, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате мужчина на мотоцикле погиб на месте. 

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе "Киевское шоссе — Крени" погиб водитель авто "УАЗ". Управлявший Kia госпитализирован в больницу тяжелом состоянии. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии