Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург

Система сама объезжала фуры и участки с ремонтом, а также проезжала пункты оплаты.

Беспилотный грузовик впервые в России совершил поездку из Москвы в Санкт-Петербург в полностью автономном режиме, без вмешательства человека за рулём. Об этом сообщили в компании.

Протяжённость маршрута по трассе М-11 "Нева" составила около 700 километров. Водитель-испытатель находился в кабине, но не касался управления — все манёвры выполняла система на основе искусственного интеллекта. Единственной остановкой стал плановый отдых сопровождающего специалиста.

Автономная система самостоятельно обходила тихоходные фуры, объезжала участки с дорожными работами и проезжала пункты оплаты, выдерживая скорость 90 километров в час. При этом алгоритмы точно рассчитывали траекторию с учётом тормозного пути загруженного тягача.

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