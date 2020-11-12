Мишустин: на выплаты нуждающимся семьям с детьми направят 123 млрд рублей

Сегодня на программу будет выделено дополнительно 62 млрд рублей.

Михаил Мишустин рассказал о том, что на выплаты нуждающимся семьям с детьми в 2020 году правительство России направит 123 млрд рублей. Об этом премьер-министр сообщил в рамках первого заседания кабинета министров, проведенного в обновленном составе.

По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата, сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей Михаил Мишустин, премьер-министр России

Напомним, что ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина с 1 января 2020 года. Социальные выплаты начали производить с 1 июня. Поддержка предусмотрена для семей с низкими доходами.

Мишустин рассказал о новых задачах правительства.

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