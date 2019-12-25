Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе

Глава Минобороны РФ обсудил с Николом Пашиняном обстановку в регионе.

Сергей Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Нагорном Карабахе. Глава Минобороны России встретился в Ереване с главной армянского правительства Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопрос трехстороннего соглашения, в которое ранее также подписал представитель Баку. По словам российского министра, на данный момент военные ожидают проведения большой работы по установлению мира в бывшем регионе конфликта. Перед мироворцами из РФ стоит задаче недопущения дальнейшего кровопролития.

В будущем ожидается большая работа, на этот раз, надеюсь, по налаживанию мирной жизни в Карабахе. Конечно, наша главная задача - не допустить кровопролития. Это задача, поставленная перед нами нашим главнокомандующим, и мы, безусловно, намерены ее выполнить Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник уточнил, что рассчитывает с армянским коллегой обсудить вопросы, которые касаются деятельности миротворцев в Нагорном Карабахе, а также тему двухстороннего сотрудничества в военно-политической сфере. Он добавил, что делегация из РФ прибыла с обширной программой, которую Москва надеется реализовать.

Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе.

Фото: Минобороны России