Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V"

Глава Минздрава России заявил о том, что страна готова оказать помощь армянским медикам.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам чиновника, Еревану пришлось столкнуться одновременно с двумя проблемами. Первая - это неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19. Вторая - доставка в больницы большого числа пациентов с боевыми травмами и ранениями.

Это, конечно, большой вызов. И то, что медики страны делают, - это подвиг, героизм, поэтому наши коллеги, врачи России готовы помогать и в вопросах не только инфекционных Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Эксперт напомнил, что российские медики готовы оказать как практическую, так и консультативную помощь армянским коллегам в вопросах травматологии, нейрохирургии. Также Россия в рамках визита привезла Еревану образцы российской вакцины от коронавируса.

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Фото: Минздрав России