Новые требования к комплектации аптечки вступят в силу с 1 января 2021 года.

Водители смогут сами укомплектовывать автомобильную аптечку с 1 января 2021 года. Об этом рассказали представители пресс-службы Минздрава России. Сейчас автомобилистам приходится покупать уже собранную аптечку в транспортное средство.

..Смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года пресс-служба Минздрава

В ведомстве рассказали, что изменения к требованиям комплектации автомобильных аптечек не вызовет неудобств у водителей. Это даст им право на самостоятельную покупку всех необходимых медицинских изделий, а также на пополнение запасов при необходимости. Согласно новым нормам из аптечки исключаются бинты малых размеров, стерильные бинты, бактерицидные пластыри, но добавляются стерильные салфетки и медицинские маски.

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Фото: Piter.tv