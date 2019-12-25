В Минздраве рассказали о влиянии пассивного курения на давление

Оксана Драпкина рассказала о том, к каким последствиям может привести пассивное курение.

В Минздраве России рассказали о влиянии пассивного курения на давление. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила главный внештатный терапевт Оксана Драпкина. По словам эксперта, курение влияет на фертильную функцию, пульс, давление. Она заметила, что пассивное курение нельзя назвать мифом. Однако оно значительно снизилось среди женщин и несовершеннолетних.

Даже пассивное курение может влиять на фертильную функцию, на возникновение тахикардии - это частый пульс, повышению артериального давления, повышает риск фибрилляции предсердий Оксана Драпкина, главный внештатный терапевт Минздрава

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Фото: Минздрав России