В Минздраве оценили эффективность антибиотиков при COVID-19

Оксана Драпкина объяснила, когда эти препараты можно назначать пациенту.

В Минздраве России оценили эффективность антибиотиков при COVID-19. Об этом журналистам телеканала РЕН ТВ сообщила глава Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина. Чиновница уверена, что антибиотики не подходят для лечения коронавирусной инфекции. Их назначение оправдано только в определенных случаях.

Инфекция вызвана вирусом SARS-CoV-2, соответственно, для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций Оксана Драпкина, медик

Специалист рассказала, что прием антибиотиков при отсутствии бактериального воспаления или осложнений может быть опасным для организма человека.

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Фото: Минздрав России