В Минздраве назвали недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус. С заявлением на совещании с регионами по ситуации с COVID-19 выступил глава ведомства Михаил Мурашко.
По его словам, лаборатории сейчас должны работать в круглосуточном режиме.
Мурашко подчеркнул, что в регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией и нагрузкой на систему здравоохранения будет направлены бригады федеральных специалистов. При этом каждый пациент в реанимации должен быть проконсультирован региональным или федеральным центром.
Ранее Мурашко заявлял, что регионам при необходимости следует перераспределять врачей.
Фото: Минздрав РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все