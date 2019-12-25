Лаборатории сейчас должны работать в круглосуточном режиме.

В Минздраве назвали недопустимыми задержки с результатами тестов на коронавирус. С заявлением на совещании с регионами по ситуации с COVID-19 выступил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, лаборатории сейчас должны работать в круглосуточном режиме.

Мурашко подчеркнул, что в регионы с самой сложной эпидемиологической ситуацией и нагрузкой на систему здравоохранения будет направлены бригады федеральных специалистов. При этом каждый пациент в реанимации должен быть проконсультирован региональным или федеральным центром.

Ранее Мурашко заявлял, что регионам при необходимости следует перераспределять врачей.

Фото: Минздрав РФ