Мурашко: регионам при необходимости следует перераспределять врачей

Михаил Мурашко заявил о том, что регионам при необходимости следует перераспределять врачей. Об этом министр здравоохранения России рассказал на селекторном совещании. Эксперт призвал субъектам страны привлекать к работе с зараженными пациентами медиков, к которым реже обращаются.
В случае необходимости регионам следует проводить перераспределение врачей, привлекая к работе с пациентами в амбулаторном и стационарном звене врачей тех специальностей, число обращений по которым сейчас объективно снизилось
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Мурашко заявил, что регионы должны довести резерв коек для пациентов с COVID-19 до 20%.
Фото: Госдума России
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