Мурашко: регионам при необходимости следует перераспределять врачей

В Минздраве рекомендовали направлять к пациентам специалистов, к которым снизился поток больных.

Михаил Мурашко заявил о том, что регионам при необходимости следует перераспределять врачей. Об этом министр здравоохранения России рассказал на селекторном совещании. Эксперт призвал субъектам страны привлекать к работе с зараженными пациентами медиков, к которым реже обращаются.

В случае необходимости регионам следует проводить перераспределение врачей, привлекая к работе с пациентами в амбулаторном и стационарном звене врачей тех специальностей, число обращений по которым сейчас объективно снизилось Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко заявил, что регионы должны довести резерв коек для пациентов с COVID-19 до 20%.

Фото: Госдума России