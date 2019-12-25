Глава Минздрава выступил на селекторном совещании в правительстве.

Михаил Мурашко заявил, что регионы должны довести резерв коек для пациентов с COVID-19 до 20%. Об этом глава здравоохранения России сообщил в рамках селекторного совещания.

В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациям, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник уточнил, что зараженные коронавирусом пациенты, которым требуется для лечения только лекарственная терапия, будут находиться в амбулаторных условиях под наблюдением специалиста. В частности, для этого будут использоваться телемедицинские технологии.

Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы.

Фото: Минздрав России