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Мурашко заявил, что регионы должны довести резерв коек для пациентов с COVID-19 до 20%
Сегодня, 13:05
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lesjasap

Мурашко заявил, что регионы должны довести резерв коек для пациентов с COVID-19 до 20%

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Глава Минздрава выступил на селекторном совещании в правительстве.

Михаил Мурашко заявил, что регионы должны довести резерв коек для пациентов с COVID-19 до 20%. Об этом глава здравоохранения России сообщил в рамках селекторного совещания.

В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациям, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник уточнил, что зараженные коронавирусом пациенты, которым требуется для лечения только лекарственная терапия, будут находиться в амбулаторных условиях под наблюдением специалиста. В частности, для этого будут использоваться телемедицинские технологии.

Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы.

Фото: Минздрав России

Теги: минздрав, михаил мурашко, резерв коек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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