В Минздраве рассказали о деятельности региональных телемедицинских центров.

Михаил Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы. Информацией министр здравоохранения России поделился в рамках форума "Здоровое общество", проводимого в МИА "Россия сегодня". Чиновник рассказал, что во всех субъектах страны за короткий период времени были сформированы специальные телемедицинские центры для консультации пациентов с COVID-19.

Сегодня такие телемедицинские центры обзванивают пациентов, которые используют доступ к электронной истории болезни для того, чтобы в остром периоде отследить состояние пациента Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Глава профильного ведомства подчеркнул, что данная практика должна тиражироваться по России. В будущем она может положительно показать свою действенность при наблюдении за пациентами, имеющими хронические заболевания.

Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19.

Видео: Youtube/TASS