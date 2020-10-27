Михаил Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы. Информацией министр здравоохранения России поделился в рамках форума "Здоровое общество", проводимого в МИА "Россия сегодня". Чиновник рассказал, что во всех субъектах страны за короткий период времени были сформированы специальные телемедицинские центры для консультации пациентов с COVID-19.
Сегодня такие телемедицинские центры обзванивают пациентов, которые используют доступ к электронной истории болезни для того, чтобы в остром периоде отследить состояние пациента
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Глава профильного ведомства подчеркнул, что данная практика должна тиражироваться по России. В будущем она может положительно показать свою действенность при наблюдении за пациентами, имеющими хронические заболевания.
Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19.
Видео: Youtube/TASS
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