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Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы

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В Минздраве рассказали о деятельности региональных телемедицинских центров.

Михаил Мурашко оценил ситуацию по внедрению телемедицины в российские регионы. Информацией министр здравоохранения России поделился в рамках форума "Здоровое общество", проводимого в МИА "Россия сегодня". Чиновник рассказал, что во всех субъектах страны за короткий период времени были сформированы специальные телемедицинские центры для консультации пациентов с COVID-19.

Сегодня такие телемедицинские центры обзванивают пациентов, которые используют доступ к электронной истории болезни для того, чтобы в остром периоде отследить состояние пациента

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Глава профильного ведомства подчеркнул, что данная практика должна тиражироваться по России. В будущем она может положительно показать свою действенность при наблюдении за пациентами, имеющими хронические заболевания.

Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19.

Видео: Youtube/TASS

 

 

Теги: минздрав, михаил мурашко, регионы, телемедицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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