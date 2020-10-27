Мурашко оценил работу системы здравоохранения в стране

Глава Минздрава призвал население страны снизить нагрузку на медиков.

Михаил Мурашко оценил работу системы здравоохранения в России. По словам министра профильного ведомства, населению страны необходимо сплотиться и соблюдать профилактические меры, направленные на нераспространение инфекции. По мнению эксперта, Минздрав и отрасль работают на полную мощность, но граждане РФ могут снизить нагрузку на врачей. Об этом чиновник заявил во время форума "Здоровое общество", организованного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот процесс инфекционный Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Министр напомнил о том, что каждый житель России ответственен за вклад в победу над пандемией коронавируса. Поэтому чиновник напомнил о необходимости ношения медицинских масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции и использовании антисептиков.

Жириновский предложил лишить Мясникова диплома врача.

Видео: Youtube/TASS